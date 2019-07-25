Самолет ВВС Азербайджана потерпел крушение

БАКУ. КАЗИНФОРМ-АЗЕРТАДЖ - Самолет МИГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение, совершая плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, 24 июля приблизительно в 22.00 с самолетом неожиданно была прервана связь и он исчез с авиационных радаров.

По предварительной версии, в результате крушения военный самолет упал в Каспийское море. Проводятся неотложные меры по поиску и спасению пилота.

Созданная по поручению министра обороны комиссия начала расследование причин крушения.