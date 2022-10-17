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    Самолет упал на жилой дом в Ейске

    17 Октября 2022, 22:15

    ЕЙСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ – Самолет упал на жилой дом в Ейске. На место прибыли машины пожарных и скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома - Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе», - сказал собеседник агентства.

    Другой житель города уточнил, что в этом жилом здании девять этажей. По словам очевидцев, дом горит с первого по девятый этаж.

    В свою очередь, власти сообщили, что огнем охвачены четыре этажа.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП, сообщается в его Telegram-канале.

    «Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», - говорится в сообщении.

    Информация о погибших и пострадавших уточняется, сообщили в ГУ МЧС.

    Как сообщили в Минобороны, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение бомбардировщик Су-34, самолет упал в черте города Ейска. Летчики катапультировались. по их данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

    Кадр из видео tass.ru
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