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    Самолет совершил аварийную посадку в Японии из-за угрозы взрыва

    7 Января 2023, 19:08

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – По данным министерства транспорта, внутренний рейс бюджетного перевозчика Jetstar Japan Co. совершил аварийную посадку в субботу утром в международном аэропорту в центральной Японии из-за угрозы взрыва, но полиция не обнаружила взрывного устройства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

    Пять пассажиров получили легкие травмы при эвакуации через надувную горку самолета после его прибытия в международный аэропорт в префектуре Айти недалеко от Нагои около 7:40 утра. По словам оператора авиакомпании, никто не был госпитализирован.

    Угроза прозвучала примерно в 6:20 утра, когда в информационный центр аэропорта Нарита поступил телефонный звонок от кого-то, кто сказал, что они заложили бомбу в самолете Jetstar, назвав конкретный рейс.

    По информации источника агентства, угроза взрыва прозвучала во время международного телефонного звонка из Германии.

    Самолет, направлявшийся в Фукуоку из аэропорта Нарита недалеко от Токио, имел на борту 136 пассажиров и шесть членов экипажа. Взлетно-посадочная полоса была временно закрыта.

    По словам пассажира, менее чем через час после взлета в полете было объявлено, что самолет совершит аварийную посадку. После приземления было сделано еще одно заявление о том, что внутри самолета могла быть заложена бомба.

    На протяжении нескольких часов взлетно-посадочная полоса Тюбу была закрыта, что привело к задержкам десятков рейсов и скоплению огромного количества пассажиров, ожидающих вылета.
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