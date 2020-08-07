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    Самолет с почти 200 пассажирами на борту разломился пополам при посадке в Индии

    7 Августа 2020, 22:48

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании Air India Express с почти 200 пассажирами на борту разбился при посадке в аэпорорте города Кожикоде в штате Керала на юге Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    По сообщениям индийских СМИ, полиция проинформировала о том, что двое пассажиров могли погибнуть и еще 35 пострадать в аварии. Сейчас на ее месте ведутся спасательные работы.

    Самолет разломился на две части, согласно сообщения на местном телевидении и фотографиям в соцсетях.

    Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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