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    Самолет с гуманитарной помощью из Польши прибыл в Казахстан

    13 Апреля 2020, 09:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня из Польши чартерным рейсом авиакомпании «SCAT» в Казахстан прибыла очередная партия гуманитарного груза, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе МИД РК, польская компания «Wipasz» передала защитные маски многократного использования (100 тыс. штук), а Фонд князей Любомирских - персональные компьютеры (ноутбуки) для дистанционного обучения казахстанских школьников.

    «Добрый жест дружественной для Казахстана Польши является наглядным примером глобальной солидарности в борьбе с пандемией COVID-19», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МИД РК.

    Как известно, с 17 марта по 12 апреля 2020 года в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ. Кроме того, китайские врачи прилетели в Казахстан, чтобы поделиться практическим опытом, а врачи из Израиля, Южной Кореи и Японии обменялись опытом по борьбе с коронавирусом со своими казахстанскими коллегами в онлайн-режиме.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Благотворительность Польша
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