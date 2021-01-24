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    Самолет с футболистами разбился в Бразилии: шесть человек погибли

    24 Января 2021, 21:54

    БРАЗИЛИЯ. КАЗИНФОРМ - Самолет с футболистами четвертого бразильского дивизиона «Пальмас» разбился у города Порту-Насиунал. В результате крушения погибли шесть человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт главного бразильского телеканала Globo.

    Кадры с места крушения самолета были опубликованы очевидцами в сети Twitter . На них видно, что самолет развалился на части и загорелся. На борту лайнера находились четыре спортсмена футбольного клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас», а также президент клуба Лукас Мейра и пилот воздушного судна.

    Самолет разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы сразу после взлета.

    Погибшие – вратарь Рануле (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет), Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года) и президент клуба Лукас Мейра (32 года).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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