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    Самолет попал в зону турбулентности: врачи Алматы оценили состояние пострадавших

    2 Января 2023, 19:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В результате инцидента на борту воздушного судна авиакомпании Air Astana в городскую клиническую больницу №4 Алматы доставлены двое пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе горбольницы №4, каретой скорой медпомощи в медучреждение были доставлены только двое, еще три человека отказались от осмотра.

    «В Городскую клиническую больницу №4 доставлены двое пассажиров рейса Ташкент - Алматы. Граждане Узбекистана. Женщины 37 и 28 лет. Диагноз: закрытая травма левого предплечья и кисти, ушиб и растяжение мягких тканей. Ушиб шейного отдела позвоночника. Состояние обеих пациенток удовлетворительное, после проведенного клинико-диагностического обследования: рентгенографии, КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, рекомендовано амбулаторное лечение. Другие пассажиры за медицинской помощью не обращались», - проинформировали в пресс-службе ГКБ №4.

    Ранее сообщалось, что авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент - Алматы. Во время полёта авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности, в результате пострадали несколько человек. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам.

    По предварительной информации Комитета гражданской авиации, в результате инцидента на борту воздушного судна авиакомпании Air Astana пострадали 5 человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Здравоохранение Авиация
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