Самолет медицинской авиации из Семея сможет вылетать в Усть-Каменогорск и Павлодар

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Первый вылет медицинской авиации выполнили в Абайской области из города Семея в Урджар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

На борту самолета находились акушер- гинеколог А. Дайрбеков и реаниматолог Д. Токенов.

Самолет L 410 может совершать вылеты по линии медицинской авиации в Павлодар, Усть-Каменогорск, Аягоз, село Урджар. Одновременно можно транспортировать несколько пациентов в медицинские центры области для оказания высокоспециализированной и доступной медицинской помощи населению.

Специалисты отрасли поблагодарили Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК за содействие в оснащении воздушным судном отделение медицинской авиации областной станции скорой медицинской помощи Абайской области.

Фото: gov.kz



