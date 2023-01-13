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    Самолет медицинской авиации из Семея сможет вылетать в Усть-Каменогорск и Павлодар

    13 Января 2023, 20:28

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Первый вылет медицинской авиации выполнили в Абайской области из города Семея в Урджар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    На борту самолета находились акушер- гинеколог А. Дайрбеков и реаниматолог Д. Токенов.

    Самолет L 410 может совершать вылеты по линии медицинской авиации в Павлодар, Усть-Каменогорск, Аягоз, село Урджар. Одновременно можно транспортировать несколько пациентов в медицинские центры области для оказания высокоспециализированной и доступной медицинской помощи населению.

    Специалисты отрасли поблагодарили Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК за содействие в оснащении воздушным судном отделение медицинской авиации областной станции скорой медицинской помощи Абайской области.

    Фото: gov.kz
    Восточно-Казахстанская область Павлодарская область Здравоохранение Абайская область
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