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    Самолет из Костаная в Турцию не смогли заправить в аэропорту и перенаправили в Актау

    12 Июля 2022, 16:48

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Самолет рейсом «Костанай-Анталья» не смог вылететь сегодня из воздушной гавани в связи с техническими проблемами при заправке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вылет самолета рейсом «Костанай-Анталья» задержан сегодня. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали ситуацию.

    «12 июля текущего года во время подготовки к вылету рейса № 5280 «Костанай-Анталья», выполняемого авиакомпанией «SCAT», произошла технологическая приостановка процедуры заправки воздушного судна», - сообщили в ведомстве.

    В течение часа, как заверили в профильном управлении, причина приостановки была устранена. Но авиакомпания приняла решение произвести заправку воздушного судна в другом аэропорту, для чего борт вылетел из костанайского аэропорта.

    Как сообщают местные паблики, со ссылкой на пассажиров рейса, дозаправляться судно вылетело в Актау.

    Фото: www.delfi.lt

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Туризм Транспорт Костанай
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