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    Самолет авиакомпании Qazaq Air совершил экстренную посадку в Атырау

    6 Февраля 2023, 19:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании Qazaq Air, выполняющий рейс по маршруту IQ519 «Актобе – Баку», совершил незапланированную посадку в аэропорту Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    «Воздушное судно с 37 пассажирами на борту приземлилось 5 февраля в 19:21 по времени Астаны (18:21 по времени Атырау). Причиной посадки стала пассажирка, которой понадобилась экстренная медицинская помощь из-за кровотечения», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Экипаж оказал первую доврачебную медицинскую помощь и принял решение произвести посадку самолета в ближайшем аэропорту. После посадки на аэродроме пассажирку забрала карета скорой помощи и госпитализировала для оказания квалифицированной медицинской помощи.

    «По информации пассажирки, летевшей на борту вместе с госпитализированной женщиной, медицинская помощь была оказана своевременно и в данный момент ее жизни ничего не угрожает. Экипаж авиакомпании благодарит врача-кардиолога Мамедову Гульшан, находившуюся на данном рейсе за оказанную помощь и профессионализм», - проинформировали в компании.


    Фото: Qazaq Air

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Атырауская область Происшествия Транспорт Регионы Авиация Атырау
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