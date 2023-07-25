Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Самолет авиакомпании FlyArystan вернулся в аэропорт Актобе, не вылетев в Актау

    25 Июля 2023, 21:22

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Рейс КС7777 сообщением Актобе - Актау авиакомпании FlyArystan вернулся по технической причине на перрон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    «25 июля рейс КС7777 Актобе - Актау в 10:05 был вынужден вернуться. Вылет предварительно перенесен на 01:30 26 июля по местному времени Актобе. По вышеуказанной причине последующий рейс КС7576 Актау - Шымкент также перенесен на 16:15 25 июля по времени Актау. Рейс КС7575 Шымкент - Актау перенесен на 20:00 25 июля по времени Шымкента», - проинформировали в пресс-службе компании.

    Ранее самолет авиакомпании FlyArystan, летевший из Атырау в Алматы, совершил вынужденную посадку в Кызылорде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Происшествия Мангистауская область Регионы Казахстана Аэропорт Авиация Актобе Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сильный ветер и дожди наблюдались почти по всей территории СКО
    Лужи появились в квартирах новостройки после дождя в Петропавловске
    Что дал Казахстану режим «открытого неба»
    11 человек утонули в Туркестанской области: нашли тело подростка
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области