Самолет авиакомпании FlyArystan вернулся в аэропорт Актобе, не вылетев в Актау

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Рейс КС7777 сообщением Актобе - Актау авиакомпании FlyArystan вернулся по технической причине на перрон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



«25 июля рейс КС7777 Актобе - Актау в 10:05 был вынужден вернуться. Вылет предварительно перенесен на 01:30 26 июля по местному времени Актобе. По вышеуказанной причине последующий рейс КС7576 Актау - Шымкент также перенесен на 16:15 25 июля по времени Актау. Рейс КС7575 Шымкент - Актау перенесен на 20:00 25 июля по времени Шымкента», - проинформировали в пресс-службе компании.

Ранее самолет авиакомпании FlyArystan, летевший из Атырау в Алматы, совершил вынужденную посадку в Кызылорде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.