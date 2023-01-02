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    Самолет Air Astana попал в зону турбулентности: предварительно, семь пассажиров травмированы

    2 Января 2023, 17:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания Air Astana проинформировала о сильной турбулентности на борту самолета, выполнявшего рейс KC 128 по маршруту Ташкент -Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

    «Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент -Алматы. Самолёт вылетел в 14.35 местного времени. Во время полёта авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы», - сообщили в Air Astana.

    Авиалайнер приземлился в Алматы в 16.45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи.

    «Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами», - сообщили в Air Astana.
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