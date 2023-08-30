Самокатчики будут платить штрафы за нарушения ПДД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 30 августа будут официально привлекать к ответственности водителей электросамокатов за нарушения ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Главой государства 29 июня т.г. подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения». Закон официально опубликован и вводится в действие с 30 августа т.г.

Законом внесены поправки в Закон «О дорожном движении», которые определили статус новых видов транспортных средств – «электросамоката» и «малых электрических транспортных средств».

Действующим законодательством предусмотрена ответственность за эти нарушения. Так, в случае выявления правонарушений они будут привлекаться к ответственности по ст. 593 КоАП (штраф 5 МРП) или ст. 620 КоАП (предупреждение или штраф 3 МРП. Применяется за нарушения ПДД ответственность по которым не выведена отдельным составом в КоАП) в зависимости от состава правонарушения.