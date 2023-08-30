Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Самокатчики будут платить штрафы за нарушения ПДД

    30 Августа 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 30 августа будут официально привлекать к ответственности водителей электросамокатов за нарушения ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, Главой государства 29 июня т.г. подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения». Закон официально опубликован и вводится в действие с 30 августа т.г.

    Законом внесены поправки в Закон «О дорожном движении», которые определили статус новых видов транспортных средств – «электросамоката» и «малых электрических транспортных средств».

    Действующим законодательством предусмотрена ответственность за эти нарушения. Так, в случае выявления правонарушений они будут привлекаться к ответственности по ст. 593 КоАП (штраф 5 МРП) или ст. 620 КоАП (предупреждение или штраф 3 МРП. Применяется за нарушения ПДД ответственность по которым не выведена отдельным составом в КоАП) в зависимости от состава правонарушения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Трансплантация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бесконечные пробки в Астане: как акимат намерен разгрузить движение на дорогах
    Сколько автомобилей насчитывается в Казахстане
    Ряд улиц перекроют в Алматы из-за Дня города
    Автобусы для школьников запустят в Балхаше
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков