Самое важное о выборах-2023: обзор кампании за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 марта 2023 года в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Центральная избирательная комиссия проводит подготовительную работу, уделяя большое внимание списку избирателей. Подведены уже некоторые результаты. О том, какое количество человек может принять участие в качестве избирателей на предстоящих выборах и сколько депутатов маслихатов выберут в регионах, читайте в обзорном материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Сколько казахстанцев имеют право участвовать в выборах

Составление списков избирателей – важный элемент избирательного процесса. Ведь граждане реализуют свое конституционное право участвовать в голосовании на выборах на основе этих списков избирателей. Списки избирателей составляются Центральной избирательной комиссией (ЦИК). При этом, по каждой избирательной кампании составляется свой отдельный список избирателей на основе постоянной регистрации граждан и возможности ими подачи заявления о включении в список избирателей на том участке, на котором они хотят проголосовать.

Особенностью этой избирательной кампании является одновременное проведение выборов депутатов представительных органов по всей территории республики, а также в пределах территориальных избирательных округов.

Поэтому перед уполномоченными органами стоит особая задача обеспечения полноты и достоверности списков избирателей по месту регистрации граждан и внесения в них изменений в установленном законодательством порядке в пределах каждого избирательного округа на основании заявлений граждан.

По итогам уже проведенной работы, в реестр избирателей включено 11 970 406 человек – это граждане, обладающие активным избирательным правом по месту постоянной регистрации.

Наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено по Туркестанской области, наименьшее 138 277 - по Улытауской области.

Для того, чтобы избежать дублирования избирателей в списках, ЦИК будет осуществлять дополнительный анализ дублирования по всем спискам регионов. Если «двойники» будут обнаружены, то ЦИК попросит местные исполнительные органы регионов привести списки в порядок.

Такая перекрестная проверка позволит исключить дублирование. Каждый гражданин будет включен в список избирателей только один раз. Кроме того, избирателям будет дана возможность лично проверить свое присутствие в списках.

«За 20 дней до дня голосования, то есть 26 февраля, списки избирателей по каждому избирательному участку в местах постоянного проживания, должны быть переданы на избирательные участки. В течение пяти дней избирательный участок готовит их к ознакомлению. Начиная с 4 марта, списки по каждому избирательному участку должны быть в открытом доступе на избирательном участке, то есть, каждый гражданин имеет право прийти на избирательный участок и проверить свое включение-невключение, либо точность данных о себе», - пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на заседании Центризбиркома в начале недели.

Проверить списки на своем участке можно будет уже с 4 марта текущего года.

Кстати, казахстанцы смогут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса Парламента в пяти городах России. Подробнее об этом читайте здесь.

Сколько депутатов маслихатов выберут в регионах

В Атырауской области на предстоящих выборах предстоит избрать 140 депутатов 9 маслихатов различных уровней (областного, городского, районного – прим. ред.).

По данным областной территориальной избирательной комиссии по внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, из 30 депутатов Атырауского областного маслихата 50% (15 депутатов) избираются по мажоритарной системе (по мажоритарной системе кандидат может идти путем самовыдвижения), 50% (15 депутатов) - по партийным спискам.

25 депутатов маслихата города Атырау, 85 депутатов маслихатов районов будут избираться полностью по мажоритарной системе.

В Актюбинской области изберут 205 депутатов маслихатов различных уровней и одного депутата в Мажилис Парламента (Постановлением ЦИК РК определены границы одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК в границах Актюбинской области).

По словам председателя облизбиркома Актюбинской области Нурлыбека Жусипова, в областной маслихат будут избираться 34 депутата, половина из них по партийным спискам, половина – по мажоритарной системе. В городе и в районах – полностью по мажоритарной системе.

По городу Актобе определены 32 избирательных округа, здесь депутаты избираются по мажоритарной системе. В районах – 139 избирательных округа, они все пройдут по мажоритарной системе.

А в Северо-Казахстанской области изберут 193 депутата в маслихаты различных уровней и одного – в Мажилис Парламента РК.

В областной маслихат изберут 30 депутатов, в том числе 15 – по партийным спискам и 15 – по одномандатным округам. В маслихат города Петропавловска – 18, все по одномандатным округам. В 13 районных маслихатов всего изберут 145 депутатов.

При этом, по данным областного центризбиркома, на сегодня есть уже 2 кандидата на пост депутата Мажилиса Парламента.

«На утро 27-го января поступили документы от двух кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Проводится установление их соответствия требованиям Конституции РК и Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан»», - сообщили в областной избирательной комиссии.

В Карагандинской области будут избраны 214 депутатов в маслихаты различных уровней и два депутата в Мажилис Парламента РК.

В маслихат региона, по данным областной избирательной комиссии, пройдут 36 депутатов из 18 округов. Из них 18 по партийным спискам и 18 одномандатников. В маслихаты районов и городов граждане будут выбирать кандидатов только от одномандатных округов. На сегодняшний день по 13 городским и районным маслихатам определено 178 мажоритарных округов.

В Костанайской области на предстоящих выборах изберут 32 депутата областного маслихата, 232 депутата городских и районных маслихатов.

Какие документы нужно предоставить самовыдвиженцу

Самовыдвиженцу необходимо сдать в избирком три документа – копию удостоверения, автобиографию, заполнить бланк заявления.

Затем окружная комиссия проверяет соответствие кандидата, в том числе наличие, отсутствие судимости и принимает постановление о соответствии или несоответствии. При соответствии извещает кандидата.

В этот же день кандидат должен сдать избирательный взнос, который составляет 5 МЗП или 350 тысяч тенге для маслихатов и 15 МЗП или 1 050 000 тенге для выборов в Мажилис. Помимо этих документов необходимо сдать налоговую декларацию на 1 января 2023 года.

Если все документы соответствуют, то кандидату выдается соответствующее удостоверение. Затем с 18 февраля до 18 марта идет процесс агитации.

Избирательный взнос возвращается, если кандидат становится депутатом, или набирает не менее 5 % голосов.

Опросы общественного мнения и санитарные нормы

В соответствии с законом, общественные опросы вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК с приложением копий соответствующих документов.

В отношении санитарных норм проведения выборов проинформировала вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

Меры разработаны с учетом текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране, течению эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Таким образом, Минздрав рекомендует при проведении выдвижений кандидатов:

1) использование просторных помещений при проведении съездов и конференций по выдвижению кандидатов;

2) в помещениях должно быть бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

3) в регионах, где показатель R выше единицы необходимо соблюдение масочного режима.

Как пройдут досрочные выборы

Ранее ЦИК принял календарный план выборов в Мажилис и маслихаты. Учитывая совмещение выборов в центральные и местные представительные органы, сроки этапов выдвижения, регистрации по всем выборам депутатов Мажилиса и маслихатов будут едиными.

Выдвижение начинается со дня опубликования Указа о назначении выборов и продлится 20 дней, заканчивается в 18 часов по местному времени в каждом регионе 8 февраля. Регистрация кандидатов продлится с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля, по завершении этапа регистрации, и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов.

Проведение голосования на избирательных участках в день выборов - с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке участковыми избирательными комиссиями начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Таким образом, общая продолжительность внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, от дня назначения до дня голосования составит 59 дней.

Какие партии примут участие в выборах

Все семь политических партий будут участвовать в выборах в Мажилис Парламента.

- Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

- Партия «AMANAT»;

- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

- Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

- Общенациональная социал-демократическая партия;

- Народная партия Казахстана;

- Партия «Respublica»;

Что касается выборов в маслихаты, то еще недавно не все партии были допущены к выборам в маслихаты из-за отсутствия филиалов в регионах некоторых партий.

27 января текущего года стало известно, что ЦИК приняла постановление о допуске партии «Respublica» к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам.

«Партия «Respublica» сможет участвовать в выборах депутатов маслихатов Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Улытауской областей, городов Астана, Шымкент и Алматы», - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, о том, что партия «Respublica» была зарегистрирована в Казахстане, стало известно лишь 18 января. Ранее она не была допущена к участию во внеочередных выборах. Решение было связано с отсутствием филиалов партии в регионах республики.

Кроме того, партия «Байтак» имеет ограниченные возможности участия в предстоящих выборах местных представительных органов власти в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений по стране. Таким образом, она допущена к участию только в выборах депутатов маслихатов в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Получается, во внеочередных выборах депутатов маслихатов РК, избираемых по партийным спискам, будут участвовать все семь партий, а партия «Байтак» будет участвовать в ограниченном количестве регионов.

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в Сенате Парламента РК 26 января текущего года заявил, что любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества. Скоро людям предстоит сделать свой выбор. После внесения поправок в выборное законодательство и избирательную систему, на предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности.

«Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы», - отметил Президент.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В целом, по словам Главы государства, выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане.

Проведение досрочных выборов в первой половине текущего года поручил Глава государства еще в своем Послании народу от 1 сентября 2022 года. 19 января текущего года Президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.



