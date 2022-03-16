Самое смелое решение Главы государства отметила Посол Германии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самое смелое решение Главы государства в нынешнем Послании отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Казахстане Моника Иверсен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень было интересным предложение по противодействию домашнему насилию. Я не могу подчеркнуть одно конкретное изменение, их было несколько. Но, если все будет реализовано, то они очень эффективно изменят развитие политического курса в стране», - сказала Моника Иверсен.

Вместе с тем дипломат ответила на вопрос - какое решение Президента РК, озвученное в Послании, является на ее взгляд самым смелым.

«Я также для себя отметила, с самого начала заявления Президент отметил то, что он хочет перейти от супер президентской системы к более сильному Парламенту. Для нас это очень не обычно – то, что человек во власти хочет сказать, что он хочет меньше власти во благо развития качества жизни в его стране», - отметила Моника Иверсен.



