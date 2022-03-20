Самое лучшее время посетить Азербайджан – это Наурыз – казашка из Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Диетолог, основатель проекта «Detox Prime», уроженка г. Алматы Айман Ахмадова проживает в Азербайджане с 2011 года. Она поделилась о том, как вместе с семьей соблюдает казахские традиции, находясь за рубежом, и особенно отмечает ежегодный праздник весеннего обновления – Наурыз мейрамы в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый раз я приехала в Баку 10 лет назад и не могла бы подумать, что буду здесь жить. Сейчас я счастливая мама двух сыновей, любимая жена и обладательница бакинского акцента. Адаптироваться в Азербайджане мне было очень легко, потому что местные жители отличаются гостеприимством и добродушием. Кроме этого, большое влияние оказали и общие тюркские корни. Не могу сказать, что я хорошо изучила азербайджанский язык, но изъясняюсь понятно, как мне кажется», - рассказывает Айман.

По словам нашей соотечественницы, ее семья с большим уважением относится к казахским традициям, поэтому, уезжая в новую страну они провели так называемую женскую свадьбу (Қыз ұзату).

«Здесь в Азербайджане мы сделали нашим сыновьям разрезание пут (тұсау кесу), сорок дней после рождения ребенка (қырқынан шығару). Праздники отмечаем нашей семьей выборочно, но для народа Наурыз (Новруз) и Новый год – это самые любимые праздники. Однако религиозные праздники Рамазан и Курбан тоже отмечаются достаточно широко», - сказала она.

Как отметила Айман Ахмадова, в Азербайджане праздник Наурыз мейрамы начинают праздновать за четыре недели до весеннего равноденствия. Четыре вторника до Наурыза символизируют стихии воды, ветра, огня и земли.

«Обычно азербайджанцы поздравляют друг друга, собираются за праздничный стол, и много общаются. Особенно интересно, когда проходит вторник огня (Од чершенбеси). Дети во дворах собирают самый большой костер и с наступлением темноты из каждого двора видны языки пламени. Когда костер немного стихает, дети и взрослые перепрыгивают через него, как в сказке Снегурочка. В эти дни дети кидают шапки за двери квартир и домов, скрываясь и ожидая от хозяев разные сладости и орешки. Что интересно азербайджанцы красят яйца, как на пасхе и проводят соревнования в разбивании яиц», - добавила она.

Рассказывая о кулинарных особенностях, она призналась, что азербайджанские хозяйки накрывают столы красивыми обильными блюдами и закусками. По ее словам, обязательно в доме должен быть сямяни (это молодая зелень пшеницы) как украшение дастархана. С начала марта в домах вкусный запах пахлавы, шекербуры, гогала и другой сладкой выпечки. Обычно женщины, подруги и сестры готовят эту выпечку вместе, общаясь друг с другом.

«Вообще, по моим наблюдениям, женщины в Азербайджане любовь к семье выражают в приготовлении пищи, обустройстве дома, создании уюта. Азербайджанская кухня очень вкусная, но и энергозатратная. Есть такие блюда, которые готовятся по несколько часов и требуют кропотливости и усидчивости», - призналась Айман.

Относительно кулинарных предпочтений в семье соотечественница добавила, что они все любят национальную казахскую кухню.

«В нашей азербайджано-казахской семье все обожают бешпармақ, қуырдақ, бауырсаки и плов. А я всем сердцем полюбила местную кухню, такие блюда, как бозбаш, долма, кябабы и разнообразные пловы и соленья. И многое умею готовить сама.

Если вы хотите посетить Азербайджан самое лучшее время – это Наурыз (Новруз). Это прекрасная возможность отведать разнообразные блюда, спокойно пообщаться с местными жителями, насладится красотой пробуждающейся природы», - резюмировала Айман Ахмадова.