Самое холодное Рождество за последние 40 лет ожидают в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сильный зимний шторм, который пройдет над территорией США на этой неделе, может принести в некоторые районы страны самую холодную рождественскую погоду за последние четыре десятилетия, считают синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Холодная погода во вторник пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток и, как ожидается, к пятнице превратится в так называемый взрывной циклон - природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, а атмосферное давление стремительно падает.

Предупреждения о плохой погоде объявлены в 37 штатах, под их действие попали более 90 миллионов человек.

Примерно на 80 % территории страны, включая юг Техаса, ожидаются температуры ниже нуля.

Метеоканал Weather Channel даже присвоил шторму собственное имя – «Эллиот». По прогнозам, рождественская погода на американском Среднем Западе станет самой холодной с конца 1980-х годов.

Самое холодное Рождество ожидается даже в обычно теплой Флориде.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к концу этой недели в некоторых районах страны столбик термометра опустится до отметки -45С.

«Если не принять меры предосторожности, холодный ветер такой силы может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть», - говорится в рекомендации метеорологов.

Синоптики утверждают, что такая погода случается раз в несколько десятилетий. Как ожидается, когда шторм достигнет Великих озер, атмосферное давление в этом районе будет сопоставимо с ураганом третьей категории.

В Кентукки и Северной Каролине объявлено чрезвычайное положение.

Ожидается, что снег и лед приведут к хаосу на дорогах в эти выходные.

«У нас была прекрасная неделя с минимальными перебоями во время Дня благодарения, - сказал министр транспорта США Пит Баттиджиг в среду в интервью каналу MSNBC. - К сожалению, в Рождество все будет по-другому».

В аэропортах Денвера и Чикаго уже отменены сотни рейсов.

В Чикаго с четверга ожидаются сильные снегопады с порывами ветра до 80 км/ч.

Взрывным циклоном или циклоном-бомбой называют бурю, которая быстро усиливается, при этом атмосферное давление в эпицентре падает не менее чем на 24 миллибара за 24 часа.

Такие штормы приносят метели, сильные грозы или обильные осадки.

Взрывные циклоны наиболее распространены на восточном побережье США и Канады, где прохладные температуры над поверхностью суши и теплое течение Гольфстрим создают оптимальные условия для их развития.





Фото: www.bbc.com



