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    Самое холодное Рождество за последние 40 лет ожидают в США

    23 Декабря 2022, 09:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сильный зимний шторм, который пройдет над территорией США на этой неделе, может принести в некоторые районы страны самую холодную рождественскую погоду за последние четыре десятилетия, считают синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Холодная погода во вторник пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток и, как ожидается, к пятнице превратится в так называемый взрывной циклон - природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, а атмосферное давление стремительно падает.

    Предупреждения о плохой погоде объявлены в 37 штатах, под их действие попали более 90 миллионов человек.

    Примерно на 80 % территории страны, включая юг Техаса, ожидаются температуры ниже нуля.

    Метеоканал Weather Channel даже присвоил шторму собственное имя – «Эллиот». По прогнозам, рождественская погода на американском Среднем Западе станет самой холодной с конца 1980-х годов.

    Самое холодное Рождество ожидается даже в обычно теплой Флориде.

    Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к концу этой недели в некоторых районах страны столбик термометра опустится до отметки -45С.

    «Если не принять меры предосторожности, холодный ветер такой силы может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть», - говорится в рекомендации метеорологов.

    Синоптики утверждают, что такая погода случается раз в несколько десятилетий. Как ожидается, когда шторм достигнет Великих озер, атмосферное давление в этом районе будет сопоставимо с ураганом третьей категории.

    В Кентукки и Северной Каролине объявлено чрезвычайное положение.

    Ожидается, что снег и лед приведут к хаосу на дорогах в эти выходные.

    «У нас была прекрасная неделя с минимальными перебоями во время Дня благодарения, - сказал министр транспорта США Пит Баттиджиг в среду в интервью каналу MSNBC. - К сожалению, в Рождество все будет по-другому».

    В аэропортах Денвера и Чикаго уже отменены сотни рейсов.

    В Чикаго с четверга ожидаются сильные снегопады с порывами ветра до 80 км/ч.

    Взрывным циклоном или циклоном-бомбой называют бурю, которая быстро усиливается, при этом атмосферное давление в эпицентре падает не менее чем на 24 миллибара за 24 часа.

    Такие штормы приносят метели, сильные грозы или обильные осадки.

    Взрывные циклоны наиболее распространены на восточном побережье США и Канады, где прохладные температуры над поверхностью суши и теплое течение Гольфстрим создают оптимальные условия для их развития.


    Фото: www.bbc.com
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