Самое дорогое мороженое в мире попало в Книгу рекордов Гиннесса

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Cтоимость замороженного десерта, называемого бьякуя, что в переводе с японского означает «белая ночь», в настоящее время достигает 880 000 иен или 6 380 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Это официально делает это изысканное лакомство самым дорогим мороженым в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса.

Японский бренд мороженого Cellato на своем официальном веб-сайте называет «белую ночь» джелато. Это название намекает на его итальянское происхождение.

Одним из ингредиентов в десерте выступает белый трюфель, который добывают в итальянском городке Альба. Стоимость одного только этого ингредиента может доходить до двух миллионов иен или 14 500 долларов США за килограмм.

Мороженое украшают съедобными листьями золота, двумя видами сыра и «Сакекасу», пастообразным ингредиентом, полученным в процессе приготовления саке.

По словам представителя компании Cellato, на разработку десерта ушло более 1,5 лет. Компания отмечает, что ее миссия заключается не только в приготовлении аппетитно дорогих десертов, но и в создании кулинарного приключения, в котором сочетаются европейские ингредиенты и традиционные японские продукты.

Согласно веб-сайту Cellato, десерт доступен для продажи в Японии.



