Саммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Саммит Организации тюркских государств пройдет 11 ноября 2022 года в Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателей - Венгрия и Туркменистан.

Как сообщалось ранее, Совет сотрудничества тюркоязычных государств в рамках работы VIII саммита стран - членов ССТГ в Стамбуле 14 ноября 2021 года переименован в Организацию тюркских государств.



