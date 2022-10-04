Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Саммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде

    4 Октября 2022, 13:52

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Саммит Организации тюркских государств пройдет 11 ноября 2022 года в Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

    В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателей - Венгрия и Туркменистан.

    Как сообщалось ранее, Совет сотрудничества тюркоязычных государств в рамках работы VIII саммита стран - членов ССТГ в Стамбуле 14 ноября 2021 года переименован в Организацию тюркских государств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Узбекистан Тюркский мир
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров