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    Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет при повышенных мерах безопасности

    11 Июля 2023, 08:16

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице Литвы начнет работу двухдневный саммит НАТО. Европейские СМИ отмечают беспрецедентные меры безопасности, в условиях которых пройдет встреча стран-членов Североатлантического альянса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Планируется, что мероприятие высокого уровня пройдет в Литовском выставочном и конгресс-центре (LITEXPO). Тем не менее, местная полиция и службы безопасности ввели строгие меры безопасности по всему городу. Но вокруг LITEXPO будут приняты самые строгие меры безопасности.

    Дополнительные меры контроля также введены в Вильнюсском аэропорту и других крупных транспортных узлах города, включая железнодорожные вокзалы. Власти объявили, что с 7 июля по 13 июля вводится проверка личности на внутренних границах ЕС, тем самым приостанавливая действие шенгенских правил свободы передвижения.

    Несколько стран-членов НАТО предоставили для обеспечения безопасности саммита в общей сложности около тысячи военнослужащих и передовые системы ПВО. Также сообщается о восьми установках ПВО «Патриот» вблизи аэропорта Вильнюса.

    Помимо боевой техники, также были отправлены средства для борьбы с возможными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными атаками.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    НАТО Мировые новости Литва
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