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    Саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе

    29 Июня 2023, 08:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Сегодня в Брюсселе начнется саммит глав государств или глав правительств стран-членов Европейского союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Лидеры 27 государств-членов Евросоюза соберутся вместе на двухдневный саммит. Заседание начнется в четверг с рабочего обеда президентов либо премьер-министров европейских государств.

    Участники саммита традиционно проведут обмен мнениями с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Кроме того, в первый день саммита пройдет встреча лидеров ЕС с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    По данным пресс-службы Европейского совета, в Брюсселе лидеры ЕС сосредоточат свое внимание на вопросах материальной помощи Украине, европейской экономики, безопасности и обороны, регулировании миграции, отношениях с Китаем и другими государствами.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Мировые новости
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