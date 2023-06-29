Саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Сегодня в Брюсселе начнется саммит глав государств или глав правительств стран-членов Европейского союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Лидеры 27 государств-членов Евросоюза соберутся вместе на двухдневный саммит. Заседание начнется в четверг с рабочего обеда президентов либо премьер-министров европейских государств.

Участники саммита традиционно проведут обмен мнениями с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Кроме того, в первый день саммита пройдет встреча лидеров ЕС с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По данным пресс-службы Европейского совета, в Брюсселе лидеры ЕС сосредоточат свое внимание на вопросах материальной помощи Украине, европейской экономики, безопасности и обороны, регулировании миграции, отношениях с Китаем и другими государствами.