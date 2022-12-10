Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке (Кыргызстан) 9 декабря прошло итоговое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие лидеры Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси и Армении. В ходе встречи обсуждались механизмы финансирования промышленных кооперационных проектов, устранения препятствий на внутреннем рынке экономического союза и многое другое. По итогам заседания принят ряд решений, в том числе в сфере торговли, а также утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС. Подробнее обо всем - в аналитическом материале МИА «Казинформ».

Первое заседание в очном формате за три года

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло впервые за три года в очном формате. В нем приняли участие главы стран-участниц ЕАЭС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Фото:akorda.kz

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса, отметил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, открывая саммит. Он призвал лидеров стран-участниц объединения в непростых условиях сделать все возможное для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами ЕАЭС.

«Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках Союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками», — сказал Президент Кыргызстана.

Фото:akorda.kz

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Жумабек Сарабеков, комментируя сегодняшнее заседание ЕАЭС, также отмечает, что саммит Евразийского экономического союза проходит в сложных условиях, потому что все экономические шоки, с которыми сталкивается крупный участник экономического союза - Россия, отражаются на всех государствах ЕАЭС.

«Нынешний саммит проходит в очень непростых условиях. Мы видим ужесточение внешних экономических условий. Россия стала «чемпионом» по санкциям - их уже около 12 тысяч. Помимо этого, происходят неприятные эпизоды, такие как задержка казахстанских танкеров в Черном море. То есть происходит очень много таких процессов, которые непосредственно влияют на экономику всех участников ЕАЭС, и возникает вопрос, как адаптировать экономический союз к новым реалиям. Потому что работать как прежде уже не получится - условия резко поменялись, и все это понимают. Прежде всего стоит задача адаптации ЕАЭС к новым реалиям», - поделился своим мнением эксперт.

Напомним, в этом году в органах Евразийского экономического союза председательствует Кыргызстан.

Товарооборот между странами ЕАЭС растет

В своем выступлении на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на экономических показателях ЕАЭС, отметив, что товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза за январь-октябрь 2022 года вырос на 7%.

«Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм. Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах», - привел цифры Глава государства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, говоря о товарообороте, отметил изменение качественного содержания торговли между странами.

«Более 75 процентов расчетов между странами ЕАЭС осуществляется в национальных валютах. В результате совместных скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности этой весной удалось избежать дефицита продовольствия. Другим важным шагом, предпринятым для удержания общей финансовой устойчивости, стали совместные меры по увеличению расчетов в национальных валютах во взаимной торговле», - сообщил Садыр Жапаров на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Инфляция влияет на покупательную способность граждан ЕАЭС

Высказался Президент Казахстана и об инфляционных процессах в странах-участницах, отметив, что в октябре в странах ЕАЭС она составила 11,5%.

«Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7 процента, Всемирная торговая организация – до 1 процента. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5 процента. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер подчеркнул, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств-членов ЕАЭС.

«Поэтому Комиссии и Правительствам наших стран следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений», - считает Глава государства.

Должна быть свобода перемещения товаров

Говоря о важности активизации товарооборота, Президент Казахстана предложил ликвидировать все случаи ограничения перемещений грузов через общую таможенную территорию.

«Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа «четырех свобод». Одной из них является свобода перемещения товаров. Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию», - сказал Глава государства.

Такие ограничения, по его мнению, не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС.

«А самое главное – они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаем, необходимо ускорить вступление в силу Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы», - высказал мнение Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский взгляд на реальную интеграцию

Президент РК подтвердил заинтересованность Казахстана в развитии интеграции.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть – Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком «притормаживании» интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств-участников Союза и, конечно же, с учетом национальных интересов нашей страны», - заявил Глава государства.

Фото:akorda.kz

Он подчеркнул, что все народы и предприниматели стран-членов Союза должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции.

«Нас беспокоит «пробуксовка» процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке Союза. Между тем, Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН, наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Вот, к примеру, лишь некоторые факты: более 90% государственных услуг в Казахстане предоставляется в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций. Успешно функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

Президент предложил использовать этот опыт Казахстана для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба.

«Наша задача, как Союза, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, финтеха. Это задача вполне выполнима. Тем более Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участниц усилить работу в этом направлении», - подчеркнул казахстанский лидер.

Трудовая миграция – еще один вызов для ЕАЭС

По мнению Касым-Жомарта Токаева, требует активизации и вопрос трудовой миграции.

«Текущие вызовы еще более отчетливо подчеркивают значимость данной сферы. Важно не стоять на месте, предлагать новые подходы. В том числе в части поиска работы, упрощения процедур трудоустройства, предоставления социальных гарантий трудовым мигрантам и их семьям. Граждане должны чувствовать на себе реальную пользу интеграционного проекта», - считает Президент Казахстана.

Еще одна сфера более эффективного сотрудничества – туризм. Это сфера также имеет огромный потенциал для стран Евразийского союза.

«Здесь у Союза колоссальный потенциал, нам доступны все виды туризма. Давайте создавать условия, продвигать интеграцию, в том числе между людьми. Полагаю, Комиссия совместно с Правительствами могла бы проработать предметные и реалистичные проекты в этой сфере», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Перспективы зон свободной торговли

Президент Казахстана призвал лидеров ЕАЭС не затягивать процесс переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли.

«Теперь важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идет о Вьетнаме, Сербии и Иране. Важно ускорить работу по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией и Израилем… Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей «евразийской пятерки». Теперь важно не затягивать этот процесс», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото:akorda.kz

Институциональные основы Договора о ЕАЭС – в приоритете

Президент Казахстана высказал свою позицию и о реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции.

«В 2020 году мы приняли Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Сегодня Правительства наших стран совместно с Комиссией работают над ее реализацией. Конечно, данный процесс идет не так быстро, как это было задумано изначально. На это есть объективные причины. Отдельные вопросы крайне чувствительны для Сторон. Прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана считает абсолютно правильным подходить к реализации Стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов всех стран-участниц.

«Полагаем, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС нет необходимости, тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств», - заявил Президент.

Он добавил, что институциональная и содержательная части Договора обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных и наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех Сторон.

«Уже более восьми лет участники Союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов. Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической Комиссии, Евразийскому Суду, Евразийскому Банку развития. Создаем Евразийскую Перестраховочную организацию. Все это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов Сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ Договора о ЕАЭС», - призвал Глава государства.

Итоги саммита

По итогам заседания был принят ряд важных решений. В частности, утверждены основные направления международной деятельности Союза в 2023 году. Также принято решение о старте переговоров по заключению торгового соглашения с ОАЭ.

Фото:akorda.kz

Кроме того, в Бишкеке был утвержден новый порядок налогообложения НДС услуг в электронной форме. По новым правилам, при трансграничной покупке услуги в электронной форме на территории стран-членов ЕАЭС налогообложение будет происходить по месту нахождения покупателя. Иными словами, налог на добавленную стоимость будет уходить в бюджет страны проживания совершившего покупку.

До этого момента не было общего подхода по данному вопросу, что приводило к двойному налогообложению или к ситуации, когда такая коммерческая деятельность не облагалась налогом ни в одном из государств-членов. Последнее приводило к потере доходов бюджетов при значительном росте именно электронной торговли.

По итогам заседания лидеры стран-участниц ЕАЭС подписали 15 документов.

Фото:akorda.kz





Главное фото: akorda.kz



