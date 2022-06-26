Саммит «Большой семерки» начинает работу в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Саммит «Большой семерки» проходит с 26 по 28 июня в местности Эльмау, Бавария (ФРГ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая семерка» - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

В текущем году в G7 председательствует Германия. Весь Евросоюз будут представлять президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает пресс-служба Европейского Совета, саммит G7 - это «возможность послать мощный сигнал единства в эти неспокойные времена, выступая за прогресс, процветание, мир и безопасность».

Семь рабочих сессий саммита будут посвящены различным темам: глобальная экономика, партнерство для развивающихся стран, внешняя политика и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонность и цифровая трансформация.

Председательствующая Германия также пригласила лидеров Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и Южной Африки принять участие в нескольких рабочих заседаниях в ходе саммита.

Ожидается, что в конце саммита лидеры примут коммюнике.

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