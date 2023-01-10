Самим активно искать потенциальных инвесторов предложил чиновникам аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поручил обеспечить запуск запланированных в регионе инвестпроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на очередном заседании инвестиционного штаба под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсуждены вопросы привлечения в регион инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов.

В ходе совещания аким области заслушал детальный отчет по каждому проекту, который находится на стадии реализации. Среди них строительство горно-металлургического комбината компанией «Monterra Qazaqstan», цементный завод строит «KazChemTraiding», предприятие по кучному выщелачиванию медных руд возводит «Shagala Mining», строительство мини-птицеферм компанией «Eco-chicken», производство строительных материалов «Кнауф Гипс Тараз», производство цианида натрия «Talas Investment Company» и другие.

В рамках сопровождения инвестиционных проектов на профильные ведомства и акиматы областного центра и районов возложены задачи по обеспечению инфраструктурой, выделению земельных участков.

Подводя итоги совещания, глава региона подверг критике работу акимов районов и ряда областных управлений за затягивание сроков исполнения протокольных поручений, подготовки необходимых документов.

«Одним из критериев оценки эффективности деятельности акимов является привлечение внебюджетных средств для создания дополнительных рабочих мест. Но пока результатов этой работы не видно. Акимы районов и города должны бегать за инвесторами, а не они за ними. Не ждите готовых предложений, ищите сами потенциальных инвесторов», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Аким области предупредил, что за низкие показатели в этой сфере ответственные лица будут нести персональную ответственность.

В этот же день Нуржан Нуржигитов провел заседание инвестштаба во фронт-офисе «Правительство для бизнеса». Инвесторы представили проекты строительства завода по производству керамических изделий, металлургического комплекса, агрокомплекса, фармацевтического завода.

Для укрепления контактов с инвесторами глава региона еженедельно по вторникам проводит заседания инвестиционного штаба, где готовы выслушать каждого, кто готов презентовать свой проект и оказать необходимую помощь. На протяжении 23-х заседаний уже были рассмотрены 66 инвестиционных проектов, суммарная стоимость которых превышает 1,6 трлн тенге.

«Работа инвестштаба направлена на привлечение иностранных и внутренних инвестиций, рост экономической активности и увеличение доходов населения, в том числе путем создания новых постоянных рабочих мест. Следует активизировать работу по заключению инвестиционных контрактов. Профильные управления должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих вопросов», - отметил аким области.

В ведомстве подчеркнули, что инвестштаб рассматривает не только новые проекты, но и предложения по увеличению объемов производства на действующих предприятиях. Благодаря деятельности инвестштаба, в 2022 году в обрабатывающую промышленность Жамбылской области привлечено 63 млрд тенге инвестиций.

Как сообщалось, в 2022 году осуществлен запуск восьми промышленно-инновационных проектов в рамках единой Карты индустриализации на общую сумму 56,7 млрд тенге, создано 395 новых рабочих мест. До 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 1 тысячу 154 проекта. Разработан проект плана развития региона на ближайшие три года с учетом нынешних реалий. Сумма привлеченных в регионе инвестиций за первое полугодие составила 155,8 млрд тенге. В сфере АПК на общую сумму 73,5 млрд тенге планируется реализовать 711 проектов, а это 4,3 тысячи новых рабочих мест, из них 110 проектов – до конца этого года, здесь 400 новых рабочих мест. Особое внимание в регионе уделяется успешной реализации пилотного проекта по повышению доходов сельского населения, разработанного по поручению Главы государства.

Автор: Галина Скрипник





Фото пресс-служба акима Жамбылской области.



