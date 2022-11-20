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    Одна из самых пожилых жительниц Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области

    20 Ноября 2022, 19:34

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Одна из самых пожилых людей в Казахстане 111-летняя Нуржамал Мергенбаева из села Отеген батыр Илийского района Алматинской области проголосовала на выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нуржамал Абдыкалымовна родилась 2 апреля 1911 года. Во время войны она была тыловым работником. Здоровье бабушки, которая прожила непростую жизнь, все еще крепкое. У нее ясный ум и хорошая память.

    «Дети мои, будьте здоровы. Мы свою жизнь уже прожили. Пусть все доживут до моего возраста», - благословила бабушка Нуржамал.

    От четырех детей у бабушки Нуржамал 15 внуков, 12 правнуков и 5 праправнуков.

    Члены участкового избирательного участка №397 в Конаеве принесли переносную урну пенсионерке на дом. Долгожительница воспользовалась правом голосования на дому и надеется, что молодое поколение также проявит активность на выборах.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Выборы Регионы Конаев Президентские выборы - 2022
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