Одна из самых пожилых жительниц Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Одна из самых пожилых людей в Казахстане 111-летняя Нуржамал Мергенбаева из села Отеген батыр Илийского района Алматинской области проголосовала на выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нуржамал Абдыкалымовна родилась 2 апреля 1911 года. Во время войны она была тыловым работником. Здоровье бабушки, которая прожила непростую жизнь, все еще крепкое. У нее ясный ум и хорошая память.

«Дети мои, будьте здоровы. Мы свою жизнь уже прожили. Пусть все доживут до моего возраста», - благословила бабушка Нуржамал.

От четырех детей у бабушки Нуржамал 15 внуков, 12 правнуков и 5 праправнуков.

Члены участкового избирательного участка №397 в Конаеве принесли переносную урну пенсионерке на дом. Долгожительница воспользовалась правом голосования на дому и надеется, что молодое поколение также проявит активность на выборах.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.



