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Самая пожилая жительница Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области

20 Ноября 2022, 19:34
Самая пожилая жительница Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области
20 Ноября 2022, 19:34

Самая пожилая жительница Казахстана проголосовала на выборах в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Самый пожилой человек в Казахстане, 111-летняя Нуржамал Мергенбаева из села Отеген батыр Илийского района Алматинской области проголосовала на выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нуржамал Абдыкалымовна родилась 2 апреля 1911 года. Во время войны она была тыловым работником. Здоровье бабушки, которая прожила непростую жизнь, все еще крепкое. У нее ясный ум и хорошая память.

«Дети мои, будьте здоровы. Мы свою жизнь уже прожили. Пусть все доживут до моего возраста», - благословила бабушка Нуржамал.

От четырех детей у бабушки Нуржамал 15 внуков, 12 правнуков и 5 праправнуков.

Также члены участкового избирательного участка №397 в Конаеве сегодня принесли переносную урну пенсионерке Муксыне Калдыбаевой прямо на дом. Долгожительница воспользовалась правом голосования на дому и надеется, что молодое поколение также проявит активность на выборах.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.


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