Самая молодая избирательница и мать 14 детей проголосовали на выборах в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Для жительницы Кербулакского района Даяны Сарсенбайкызы это утро было особенно волнительным. 18-летняя девушка впервые пришла участвовать в выборах Президента. Она зарегистрирована как самый молодой избиратель района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как истинный патриот Республики Казахстан, я пришла голосовать за будущее своей страны. Я считаю, что это вклад в важное дело», - сказала девушка.

Даяна пришла на выборы со своей семьей. Ее мать Гульназ Шакенова - мама 14 детей.

«Мы пришли на выборы с детьми и активно участвовали. Я считаю, что голосовать будут все граждане, которые любят свою страну», - отметила многодетная мать.

В день выборов по Жетысуской области открыты 447 избирательных участков. Ранее 100-летняя жительница области сделала свой выбор.



