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    Самая молодая избирательница и мать 14 детей проголосовали на выборах в Жетысуской области

    20 Ноября 2022, 09:45

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Для жительницы Кербулакского района Даяны Сарсенбайкызы это утро было особенно волнительным. 18-летняя девушка впервые пришла участвовать в выборах Президента. Она зарегистрирована как самый молодой избиратель района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как истинный патриот Республики Казахстан, я пришла голосовать за будущее своей страны. Я считаю, что это вклад в важное дело», - сказала девушка.

    Даяна пришла на выборы со своей семьей. Ее мать Гульназ Шакенова - мама 14 детей.

    «Мы пришли на выборы с детьми и активно участвовали. Я считаю, что голосовать будут все граждане, которые любят свою страну», - отметила многодетная мать.

    В день выборов по Жетысуской области открыты 447 избирательных участков. Ранее 100-летняя жительница области сделала свой выбор.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Жетысуская область Президентские выборы - 2022
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