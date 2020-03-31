Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Самая младшая жертва коронавируса в Европе: умерла 12-летняя девочка

    31 Марта 2020, 18:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии за последние сутки от коронавируса COVID-19 скончались 98 человек, в том числе 12-летняя девочка, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Представитель правительства по борьбе с COVID-19 Эммануэль Андрэ начал ежедневную пресс-конференцию, которую транслировала телерадиокомпания RTBF , с объявления о смерти 12-летней девочки от коронавирусной инфекции.

    «Это эмоционально сложный момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество», - сказал Андрэ журналистам во вторник.

    Это первая смерть в Бельгии в этой возрастной группе. До сих пор одной из самых молодых жертв в стране считалась медсестра из Лимбурга, которой было тридцать лет.

    Похоже, что бельгийская девочка стала самой молодой жертвой коронавируса во всей Европе. Ранее COVID-19 стал причиной смерти 16-летней девочки во Франции и 14-летнего мальчика из Португалии.

    «Сегодня у нас в больницах, а также в отделениях интенсивной терапии есть люди, которые моложе, чем люди, которые обычно входят в группу риска», - отметил Эммануэль Андрэ.

    Впрочем, он подчеркнул, что летальные исходы у молодых людей «очень редки».

    По последним данным, в Бельгии от коронавируса умерли 705 человек, из них 98 за последние сутки. Всего в стране подтверждено 12 775 случаев COVID-19. Вылечились от новой инфекции 1696 человек.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду