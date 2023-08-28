Самая известная национальная опера откроет XI театральный сезон в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарная опера «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова в трактовке всемирно известного дирижера Заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева 8 сентября откроет новый театральный сезон в «Астана Опера». Спектакль, ставший визитной карточкой независимого Казахстана, был показан во многих странах мира и собрал бесчисленные восторженные отклики публики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Монументальное произведение, написанное гениями казахстанской классической музыки более 70 лет назад, получило новую жизнь в ведущем оперном театре страны. Благодаря безграничному таланту и особому пиетету к национальной классике, в частности, творениям своего прадеда А. Жубанова, главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев превратил оперу «Абай» в образчик музыкального искусства нашей страны. В 2018 году за эту постановку театр был награжден Государственной премией Республики Казахстан.

Дирижер-постановщик «Абая» – музыкант мирового масштаба. Алан Бурибаев – один из самых известных за рубежом казахстанских дирижеров. В прошлом году он поставил масштабную оперу «Война и мир» С. Прокофьева в Будапеште и оперу «Евгений Онегин» П. Чайковского в Любляне. Активно занимается популяризацией национальной музыки. Среди последних премьер маэстро, которая завершила юбилейный X театральный сезон «Астана Опера», – симфоническая сюита из оперы «Курмангазы» Ахмета Жубанова и Газизы Жубановой. Символично, что открытие нового сезона также ознаменует творение казахстанских композиторов.

Опера «Абай» не только повествует о любви и борьбе добра и зла, но является зеркалом, отражающим все тонкости и грани богатой казахской души, раскрывающим самобытный уклад кочевой жизни и волнующие номадов философские вопросы бытия.

Рассказывая о музыкальной составляющей оперы «Абай», нельзя не отметить постановочную часть спектакля. Итальянский режиссер Джанкарло дель Монако в сотворчестве с выдающимся сценографом Эцио Фриджерио и лауреатом премии «Оскар», художником по костюмам Франкой Скуарчапино создал потрясающую атмосферу погружения в эпоху, а великолепные костюмы сами по себе являются произведением искусства.

В первый вечер XI сезона на сцену выйдут ведущие солисты театра Заслуженные деятели Казахстана: заглавную партию Абая исполнит Жанат Шыбыкбаев, Айдар – Меир Байнеш, Ажар – Айгуль Ниязова. В роли Жиренше выступит Талгат Галеев, Азим – Беимбет Танарыков, Карлыгаш – Татьяна Вицинская, Кокбай – Ержан Саипов, Сырттан – Болат Есимханов, Нарымбет – Артур Габдиев, Мес – Хайдар Мустапин.

Открывая новый сезон произведением национальной классики, театр «Астана Опера» подчеркивает важность сохранения и приумножения богатейшего культурного достояния нашей страны, популяризации отечественных авторов и исполнителей.