Самая большая в мире рукописная страница Корана изготовлена в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –В Узбекистане изготовлена самая большая в мире рукописная страница Корана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Центра исламской культуры Узбекистана Шоазим Мунавваров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая большая страница Корана является увеличенной копией части Священной Книги XIV века, изготовленного Байсункаром Мирзой для Шахруха Мирзы, третьего правителя Империи Тимуридов. Бумага для подготовки страницы, обработанной золотой водой, была привезена из Японии, а краски — из Турции», - сообщил Ш. Мунавваров.

С его слов, уникальное произведение было создано узбекским каллиграфом Неджмиддином Файязи за шесть месяцев.

Сообщается, что уже начаты работы по выдвижению рукописного произведения в кандидаты на попадание в Книгу рекордов Гиннеса.



