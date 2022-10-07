Самая большая конкуренция в мире идет за талантливую молодежь - директор КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов встретился с участниками программы поддержки молодых экспертов «Қазақстанның болашақ келбеті», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня самая большая конкуренция в мире идет за талантливую молодежь и за деньги. Понятно и то, что за молодых людей надо бороться. Мы с помощью государства, Администрации Президента уже несколько лет организуем экспертную школу. Надеюсь, что она будет проводиться на регулярной основе. Ведь мы не только научим писать экспертизы, но и окажем грантовую помощь на сумму 1 млн тенге», - сказал Еркин Тукумов.

Участник программы, докторант PhD Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Айгерим Бахтиярова месяц посещала экспертную школу КИСИ.

«В течение этого месяца мы обучались у квалифицированных специалистов. Проводим исследования, группируя ряд актуальных для Казахстана направлений. В их числе такие темы, как социальные проблемы, роль в международных отношениях, имидж», - сказала она.

В ходе встречи участникам программы были вручены сертификаты образовательного хаба.

Фото: kisi.kz