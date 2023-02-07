Самат Шапибай: Если стану победителем Tartyl Fest – потрачу приз на покупку квартиры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за последние 10 лет начал приобретать популярность уличный спорт – стрит-воркаут. С каждым годом растет число занимающихся этим видом спорта молодых людей. В Жамбылской области сегодня около 500 молодых людей увлекают за собой желающих заниматься стрит-воркаутом. Корреспондент МИА «Казинформ» изучил ситуацию.

Среди стрит-воркаутеров - Самат Шапибай. Он участник фестиваля «Tartyl Fest», прошлого года и будет выступать в гранд-финале 18 февраля в Астане. С ним вместе на гранд-финал поедут еще несколько спортсменов из региона.

Самат Шапибай отмечает, что сейчас и в областном центре, и районах стали привычными площадки стрит-воркаута на улицах и в парках. В будние дни, а особенно в выходные, молодежь собирается на этих площадках. Это реальное достижение для нашей страны, где одной из целей поставлен здоровый образ жизни.

«Эта молодежь не только проливает пот, поднимая железо. Во-первых, они показывают пример здорового образа жизни, пропагандируют спорт. Во-вторых, они защищают честь региона на соревнованиях высокого уровня», – считатет молодой спортсмен.

Вспоминаются слова Президента Касым-Жомарта Токаева: «Актуальным является и вопрос укрепления здоровья нации. Среди всех категорий молодежи нужно пропагандировать спорт». Президент также указал на необходимость обеспечения доступности спортивной инфраструктуры для детей.

В Казахстане разработан Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта, и утвержден Постановлением Правительства.

«Занимаюсь этим видом спорта постоянно с 2012 года. Сейчас в Жамбылской области воркаутом занимается 481 ребенок. Поскольку я занимался со школьных лет, у меня накопился большой опыт. Вообще, подтягиванием на турнике начинают заниматься с 7 лет. Сегодня регион занимает второе место в стране по развитию воркаута. Это неплохой показатель. И все же, я бы сказал, что мы достигли такого показателя без всякой поддержки, своими силами», – говорит Самат Шапибай.

Он добавил, что молодежь, занимающуюся массовым спортом, никто не поддерживает, кроме молодежного ресурсного центра. Молодежь также недовольна работой областного Управления физкультуры и спорта. По словам Самата Шапибай, все стрит-воркаутеры участвуют в соревнованиях за свой счет.

Спортсмен также сказал, что приложит все силы для победы на гранд-финале в Астане. В случае успеха, он намерен использовать денежный приз в качестве первоначального взноса для приобретения жилья. Потому, что его семья до сих пор живет в съемной квартире.

В заключение Самат Шапибай выразил надежду на то, что в будущем Управление спорта региона будет постоянно поддерживать молодежь.

В связи с этим, корреспондент МИА «Казинформ» обратился в областное Управление физкультуры и спорта, чтобы выяснить, какая работа ведется для развития массового спорта в регионе.

«С целью развития стрит-воркаута с 2014 года началось строительство площадок. Только в 2022 году в регионе сданы в эксплуатацию 25 площадок для стрит-воркаута, их число достигло 287. В 2023 году за счет средств городского бюджета и спонсорских средств планируется строительство 10 площадок. В июле прошлого года в торгово-развлекательном центре «Март», Фондом поддержки одаренных детей «Dara» при Президенте РК и Управлением физкультуры и спорта был организован спортивный фестиваль «Tartyl Fest» по подтягиванию на турнике. В фестивале приняли участие более 500 спортсменов», – сообщил руководитель отдела развития массового спорта Управления физкультуры и спорта Азамат Дильдебай.

По его словам, с 2016 года в области проводится фестиваль «Уличные игры». В программу фестиваля входят стрит-воркаут, армрестлинг, мас-рестлинг, армлифтинг, народный жим, гиревой спорт, перетягивание каната и стритбол. Во всех этапах фестиваля ежегодно участвуют более 10 тысяч человек.

В этом году в области также будут организованы два масштабных турнира. На предстоящие в феврале соревнованиях путевки получили 10 спортсменов. Из них двое отказались по семейным обстоятельствам. Вообще, финал в столице должен был пройти в январе текущего года. Мы заранее купили билеты. На проживание и питание детей Фонд поддержки одаренных детей«Dara» оказывает поддержку. За билеты отвечает наше управление. Но, поскольку срок сдвинулся на февраль, пришлось сдать билеты. Теперь вновь купим билеты ближе к дате финала. Возможно повторное изменение даты или еще кто-нибудь откажется по семейным обстоятельствам, поэтому мы не покупаем билеты заранее», – пояснил представитель управления.

Таким образом, мнения двух сторон не совпадают. Спортсмены жалуются на отсутствие поддержки, управление заявляет, что поддержка оказывается каждый год.

Отметим, что первое мировое первенство по стрит-воркауту прошло 27-29 августа 2011 года в Риге (Латвия). По итогам соревнований первое место занял украинец Евгений Козырь, став первым победителем в истории стрит-воркаута. Среди казахстанцев движение стрит-воркаута начало широко распространяться только с 2009 года. Сейчас в Казахстане проводятся масштабные мероприятия по этому виду спорта.



