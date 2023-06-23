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    Самат Ахметов назначен заместителем главного санврача области Жетысу

    23 Июня 2023, 15:14

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан назначен Самат Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Самат Ахметов родился в Павлодарской области, закончил Государственный медицинский университет города Семей по специальности Общественное здравоохранение.

    В разные годы работал главным специалистом отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за соблюдением требований технических регламентов РГУ «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей», главным специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными и коммунальными объектами Департамента охраны общественного здоровья Алматинской области, руководителем отдела контроля и надзора за промышленными, радиационно-опасными объектами Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Минздрав РК Назначения Врачи Жетысуская область
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