Самат Ахметов назначен заместителем главного санврача области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан назначен Самат Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самат Ахметов родился в Павлодарской области, закончил Государственный медицинский университет города Семей по специальности Общественное здравоохранение.

В разные годы работал главным специалистом отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за соблюдением требований технических регламентов РГУ «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей», главным специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными и коммунальными объектами Департамента охраны общественного здоровья Алматинской области, руководителем отдела контроля и надзора за промышленными, радиационно-опасными объектами Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу.