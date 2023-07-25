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    Сам жаловался – Багдат Мусин о сбоях со связью у пользователей Activ/Kcell

    25 Июля 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что сам с раннего утра жаловался на сбои со связью у пользователей Activ/Kcell. По его словам, оператор сотовой связи проводит работу по переключению с 3G, 4G на 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня десятиминутный сбой был у Kcell. Только что перед заседанием Правительства звонил Есекееву, председателю правления «Казахтелеком», сам жаловался. Я тоже езжу, проверяю. Я ехал из дома, и у меня Kcell оборвался. Я начал звонить, потом приехал сюда, дозвонился и спросил его. Он мне через две минуты перезвонил и сказал, что действительно есть технический сбой уже с продолжительностью 10 или 15 минут. Я сейчас поеду на место и более конкретную информацию у него запрошу», - прокомментировал в кулуарах Правительства Багдат Мусин.

    По его словам, оператор сотовой связи проводит работу по переключению с 3G, 4G на 5G. Поэтому в такой момент могут наблюдаться технические сбои.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Связь, ТВ, IT Технологии
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