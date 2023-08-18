Салютом приветствовали актаусцев воины Военно-морских сил

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Торжественный смотр кораблей и парадных расчетов, посвященный 30-летию Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана, состоялся в морской столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

За парадом наблюдали первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Марат Хусаинов, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, ветераны Вооруженных сил. Командовал парадом главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов.

В парадном строю друг за другом проследовали ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Орал», «Сарыарка», «Мангистау», минно-тральный корабль «Алатау», гидрографические суда «Табигат» и «Жайык».

Пройдя тожественным строем вдоль набережной, моряки приветствовали зрителей залпами корабельных артиллерийских орудий.

На набережной города состоялась сухопутная часть парада.

Торжественным маршем под звуки военного оркестра прошли парадные расчеты воинских частей Актауского гарнизона, поразив зрителей военно-морской формой и безупречной выправкой.

Зрителям также показали эпизод высадки тактического морского десанта на необорудованный морской берег под огневым прикрытием боевых кораблей. Морские пехотинцы десантировались с бронированного быстроходного катера «Қайсар», поступившего на вооружение Военно-морских сил в текущем году. В ходе выполнения учебно-боевых задач рота морских пехотинцев захватила плацдарм, занятый условным противником.

По традиции военнослужащие почтили память воинов-мангышлакцев. В торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню приняли участие Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы космонавт генерал-майор авиации Тохтар Аубакиров, контр-адмирал Ратмир Комратов, ветераны Вооруженных сил.

Замечательным подаркам горожанам стал праздничный концерт, подготовленный силами Центрального ансамбля и Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

Кульминацией мероприятия стал праздничный салют, посвященный юбилейной дате – 30-летию Военно-морских сил Казахстана.