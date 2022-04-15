Салюта на 9 Мая в столице не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организация фейерверка в столице по случаю празднования Дня победы не запланирована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением культуры города Нур-Султана организация фейерверков не запланирована», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос Казинформа.

В рамках празднования, по данным акимата, планируется церемония возложения цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны, концерт-спектакль «Майдан хаттары» во Дворце мира и согласия, концерт «По дорогам войны» в концертном зале Дворца «Жастар», а также цирковая программа, посвященная Дню Победы.

9 Мая в честь Дня Победы пройдет традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, студентов сузов и вузов. Она начнется в 10:00 у памятника Алии Молдагуловой и пройдет по улице Победы.

«Мероприятия будут проходить в офлайн-формате, с учетом соблюдения требований всех санитарно-эпидемиологических норм и правил», - добавили в акимате.

Сам город будут украшать фотографии участников Великой Отечественной войны с использованием логотипа «Жеңіс лентасы»/«Ленточка Победы». Баннеры будут размещены на 50 билбордах, 100 пилонах, тематические видеоролики охватят 15 LED-экранов, 50 дисплеев. Также будут установлены 1500 консольных флагов.

Напомним, в этом году в Казахстане не будет проводиться военный парад, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.