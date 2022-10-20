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    Салют запустят в Астане на День Республики

    20 Октября 2022, 20:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане на День Республики запустят праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    «Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 с двух точек: с территории возле Атырауского моста (набережная города) и ботанического сада. Длительность салюта составит порядка 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тыс. Стоит отметить, что для жителей и гостей города в честь знаменательного праздника планируется провести более 200 разноформатных мероприятий (концерты, представления, выставки, спортивные мероприятия и др), половина из них на сегодня уже проведена. В рамках праздника в столице и каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество и др. Вместе с тем, в праздничный день в городе будут введены в эксплуатацию жилые дома и другие объекты», - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Instagram .


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дата Общество День Республики
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