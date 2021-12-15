Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Салют в честь Дня Независимости запустили в Нур-Султане

    15 Декабря 2021, 21:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Нур-Султане запустили праздничный салют, передает МИА «Казинформ».

    Праздничный салют запустили в 21:00 с трех точек города:

    - территории Ботанического сада;

    - левой набережной реки Ишим севернее Атырауского моста;

    - северной стороны реки Акбулак в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай Хана.

    Празднование Дня Независимости в столице будет сопровождаться открытием социальных объектов: семи школ на более чем 20 тысяч ученических мест, сдачей 6 многоквартирных жилых комплексов (доступное жилье) – на 2,5 тысяч социальных квартир, 9 объектов долевого строительства – 2 тысячи 400 семей дольщиков и др.

    Вместе с тем в честь юбилейной даты учреждения культуры города готовят ряд мероприятий – от выставок до уроков истории.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана День Независимости Общество 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане