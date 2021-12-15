Салют в честь Дня Независимости запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Нур-Султане запустили праздничный салют, передает МИА «Казинформ».
Праздничный салют запустили в 21:00 с трех точек города:
- территории Ботанического сада;
- левой набережной реки Ишим севернее Атырауского моста;
- северной стороны реки Акбулак в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай Хана.
Празднование Дня Независимости в столице будет сопровождаться открытием социальных объектов: семи школ на более чем 20 тысяч ученических мест, сдачей 6 многоквартирных жилых комплексов (доступное жилье) – на 2,5 тысяч социальных квартир, 9 объектов долевого строительства – 2 тысячи 400 семей дольщиков и др.
Вместе с тем в честь юбилейной даты учреждения культуры города готовят ряд мероприятий – от выставок до уроков истории.