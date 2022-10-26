Салтанат Турсынбекова начала свое предвыборное турне по регионам Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 октября кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова начала свои поездки по регионам Казахстана в рамках предвыборной агитации. Первый регион – Карагандинская область, передает МИА «Казинформ».

В Караганде кандидат встретилась с правозащитниками, юристами, магистрантами, экспертами, представителями разных неправительственных организаций, занимающихся вопросами реформирования правоохранительной и судебной системы, защитой прав людей с инвалидностью, заключенных, интересов разных социально уязвимых групп населения.

Внеочередные выборы Президента Казахстана назначены на 20 ноября.



