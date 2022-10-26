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    Салтанат Турсынбекова начала свое предвыборное турне по регионам Казахстана

    26 Октября 2022, 21:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 октября кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова начала свои поездки по регионам Казахстана в рамках предвыборной агитации. Первый регион – Карагандинская область, передает МИА «Казинформ».

    В Караганде кандидат встретилась с правозащитниками, юристами, магистрантами, экспертами, представителями разных неправительственных организаций, занимающихся вопросами реформирования правоохранительной и судебной системы, защитой прав людей с инвалидностью, заключенных, интересов разных социально уязвимых групп населения.

    Внеочередные выборы Президента Казахстана назначены на 20 ноября.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Выборы Президентские выборы - 2022
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