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    Салтанат Абеуова назначена руководителем управления по развитию языков Карагандинской области

    13 Февраля 2023, 10:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Управление по развитию языков Карагандинской области возглавила Салтанат Абеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководителем управления по развитию языков Карагандинской области стала Салтанат Мирасиловна Абеуова.

    Салтанат Абеуова родилась в 1963 году в Караганде. Имеет два высших образования. По специальности - юрист и преподаватель немецкого и английского языков.

    Почти вся ее трудовая биография связана с Актогайским районом. На госслужбе - с 1991 года. Занимала различные должности в аппарате акима Актогайского района. В 2012 году стала акимом Актогайского района.

    С 2013 по 2016 год руководила управлением культуры, архивов и документации Карагандинской области.

    С апреля 2016 года и до нынешнего назначения была акимом Актогайского района.

    Фото акимат Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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