Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Салоны красоты закроют в Афганистане

    5 Июля 2023, 09:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Афганистана, которое контролируется движением «Талибан» (запрещено в Казахстане) издало приказ в месячный срок закрыть все парикмахерские и салоны красоты в стране. Это очередной удар по правам женщин, у которых теперь еще меньше возможностей работать и общаться между собой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Приказ издало Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока при правительстве талибов. Представитель этого ведомства сообщил Би-би-си, что приказ должен быть выполнен в течение месяца, а его действие распространяется как на Кабул, так на другие населенные пункты страны.

    В беседе с агентством AFP представитель министерства добавил, что о причинах закрытия салонов красоты будет объявлено позднее. В тексте приказа говорится, что он создан «на основе устного указания верховного лидера». Тех, кто ослушается и не выполнит его, власти обещают привлечь к уголовной ответственности.

    Женские парикмахерские и салоны красоты появились в Афганистане практически сразу после ухода талибов в 2001 году. Они давали их владелицам и сотрудницам возможность заработать, а их клиенткам не только получить услуги, но и поговорить — вдали от мужчин.

    Талибы снова оказались у власти в Афганистане через 20 лет после своего ухода — Кабул им покорился в августе 2021-го. Первоначально они говорили, что не намерены возвращаться к старой практике и лишать женщин максимально возможного количества прав.

    Сначала так и было: те же салоны красоты продолжили работать, только в них сняли вывески и закрасили окна. Но, как выяснилось, атака на права женщин была лишь отложена, но не отменена.

    Женщины в современном Афганистане уже практически лишены возможности получить полноценное среднее образование и полностью лишены прав на высшее.

    На улице они могут появляться в сопровождении мужчин, не имеют права работать в государственном секторе и некоммерческих организациях, им также запрещено посещение спортзалов и общественных парков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Афганистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Миллион долларов ученому за выделение и изолирование вируса SARS-CoV-2 – фейк
    В Канаде ребенок с психзаболеванием может получить право на эвтаназию – фейк
    В Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормы
    Талибы объяснили запрет салонов красоты в Афганистане
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города