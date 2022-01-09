Сall-центр открыт в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители Мангистауской области могут задать любой интересующий их вопрос касательно режима чрезвычайного положения, позвонив по номеру 109. В регионе в этом направлении работает специальный call-центр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру области.

«Наша задача - создать комфортные условия, чтобы жители области чувствовали себя в безопасности. Прилагаем все усилия для оказания помощи в решении вопросов, касающихся введенного режима чрезвычайного положения. По всем интересующим вопросам население может обратиться в call-центр, запущенный под номером 109», - сообщил комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

Стоит отметить, касательно выдачи пропусков, разрешающих нахождение на улицах, иных общественных местах либо вне дома, а также передвижение автотранспорта в течение комендантского часа, необходимо обратиться с письменным заявлением в комендатуру Мангистауской области, расположенную по адресу: город Актау, 12 микрорайон, 80 здание, департамент полиции Мангистауской области.

Как сообщалось , митинг окончательно завершен в Актау. Участники митингов в Актау разобрали ограждения, юрты и палатки. На площади Ынтымак в Актау протестующие разошлись.