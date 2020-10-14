Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Сall-центр для решения проблем интернета и связи открылся в Туркестанской области

    14 Октября 2020, 11:36

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В сельских регионах Туркестанской области запущен call-центр по вопросам сотовой связи и интернета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

    Специалисты центра будут консультировать жителей и гостей области по выбору максимально эффективного интернета, подключению тарифов, установке базовых станций. Также Call-центр по номеру 109 принимает заявки от жителей села по подключению тарифов на интернет и к услугам связи.

    В населенных пунктах области продолжается работа по улучшению скорости интернета до 3G и 4G для населения, проживающего в селах с низкой скоростью интернета и плохим качеством сотовой связи. Это позволит увеличить возможности дистанционного и онлайн обучения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам