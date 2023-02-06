Салауат Муксимов назначен зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Салауат Муксимов родился в Атырауской области, окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию госуправления при Президенте РК, имеет степень PhD доктора по профилю «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2001 году. Работал преподавателем в ЕНУ имени Л. Гумилева, с 2005 года – в аппарате Сената Парламента РК, затем занимал должность руководителя управления внутренней политики в СКО, различные должности в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 10 февраля 2020 года был руководителем департамента Агентства по делам госслужбы в Атырауской области.

Фото: gov.kz



