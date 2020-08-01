Сакральные места Актюбинской области: мемориальный комплекс Абулхаир хана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Одним из известных сакральных мест в Актюбинской области является мемориальный комплекс на некрополе «Хан моласы», где захоронен хан младшего жуза Абулхаир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Могила Абулхаир хана находится в Айтекебийском районе Актюбинской области в 700 километрах от города Актобе. В 2015 году здесь был построен красивый мемориальный комплекс.

В Актюбинской области с 1998 года проводились многочисленные археологические исследования на некрополе «Хан моласы» с целью доказать действительно ли здесь захоронен Абулхаир хан. В 2011 году венгерские ученые исследовали ДНК останков одного из захоронений, которые почти на 100 процентов соответствовали ДНК прямых ныне живущих потомков хана. Был воссоздан облик хана, который, по словам археолога Серика Ажигали, имеет определенные сходства с рисунком Кэстля и похож на потомка хана историка Ибрагима Шамшатова.

В 2015 году в рамках празднования 550-летия Казахского ханства на некрополе «Хан моласы» был построен белоснежный мемориальный комплекс, который включает в себя памятную стелу и надгробный мавзолей.

«Самое ценное — это то, что мы помним своих предков, своих родителей. Сегодня душа наполнена стремлением совершать героические поступки. Мои дети знают об этом событии, и мои внуки, и правнуки. У них будет место куда приходить», — сказал на открытии мемориального комплекса потомок Абулхаир хана Амангельды Жангереев.

Изучением темы сакрализации могилы Абулхаир хана на протяжении многих лет занимается главный научный сотрудник КазНУ имени Аль-Фараби Ирина Ерофеева. Ученый рассказала о важном значении могилы Абулхаир хана - Хан моласы, которая среди народа считается священным местом. Говорят, что среди паломников много бизнесменов и чиновников разного ранга, в том числе акимы областей.

«Интересно сложилась сакрализация могилы Абулхаир хана. Народ стал причислять его к святым после его смерти, когда происходит несколько знаковых событий. Во-первых это внезапная гибель его врагов, а также необычное событие, когда казахи родов Шекты, Шомекей спаслись там (на могиле - прим. авт ) от страшного джута. После чего Абулхаир хан был провозглашен святым ханом», - говорит ученый. Произошли еще другие события, которые И.Ерофеевой удалось обнаружить в архиве внешней политики в Москве.

«На могиле воздвиг мавзолей его второй сын Ералы, который унаследовал отцовские летние и зимние кочевья. Некрополь находился на территории его летних кочевьев. Описывается, как Ералы посадил деревья, как 11 из них вроде бы пустили корни, но погибли, а уцелело одно дерево - в ногах хана. Этот материал накапливался, собирался, а теперь в рамках проекта «География сакральных мест Казахстана» будет опубликован в виде монографии с цитатами, письмами самого хана и его детей. Также будет опубликовано знаменитое завещание Абулхаира старшему сыну: «Где я умру, там меня и похоронить». В отличие от предыдущих правителей степи он не хотел традиционные места захоронения, Абулхаир поступил неординарно. После смерти хана на его могиле стали происходить интересные события и казахи стали хоронить там своих близких и родственников», - добавляет И.Ерофеева.

Однако сегодня, несмотря на красивую легенду этого сакрального объекта, немаловажным препятствием для потока туристов на Хан моласы является отсутствие инфраструктуры, качественной дороги до мемориального комплекса, здесь также не ловит сотовая связь и нет интернета.