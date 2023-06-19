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    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области

    19 Июня 2023, 15:18

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новый руководитель Сарысуского района назначен в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Распоряжением акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова по согласованию с Администрацией Президента и депутатами районного маслихата акимом Сарысуского района назначен Мамытов Сакен Умбетович.

    49-летний Сакен Мамытов уроженец Сарысуского района. В 2007 году окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Ясави по специальности «стандартизация, метрология и сертификация».

    В разные годы работал сотрудником хлебозавода «Жанатас», вице-президентом АО «Жанатас нан», спасателем, командиром отделения Жанатасского военизированного аварийно-спасательного отряда, главным специалистом отдела канцелярии, отдела кадровой работы.

    В акимате Сарысуского района работал главным инспектором отдела организационно-инспекторской и государственно-правовой работы аппарата акима района, директором центра занятости населения отдела занятости и социальных программ райакимата.

    Работал в должности акима города Жанатаса, руководителем аппарата Сарысуского районного маслихата, заместителем акима Сарысуского района.

    Как сообщает пресс-служба акима Жамбылской области, глава региона представил нового руководителя активу района и поставил ряд задач по социально-экономическому развитию района, сохранению законности и правопорядка, укреплению единства и согласия в обществе.

    Новому акиму Сарысуского района поручено взять на контроль меры по созданию новых рабочих мест, развитию социальной сферы.

    «Главные задачи - рост благосостояния народа, обеспечение граждан работой и стабильным доходом, доступность и качество социальных благ. Для достижения поставленных целей необходимо проводить системную работу в рамках Плана развития района до 2025 года», - поручил Нуржан Нуржигитов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Назначения
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