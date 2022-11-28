Сакен Исабеков назначен начальником Службы государственной охраны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Исабеков Сакен Саинович назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Исабеков Сакен Саинович родился 10.02.1980 в Москве.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Университет им. Д.А. Кунаева, специальность «Юриспруденция».
Трудовой стаж:
Служба в воинских частях Республиканской гвардии РК (2001-2003)
Служба на различных офицерских и руководящих должностях в Службе государственной охраны Республики Казахстан (2003-2021);
Заместитель начальника Службы государственной охраны - Начальник Службы охраны Президента РК (07.2021-05.01.2022);
Начальник Службы государственной охраны РК (06.01.2022, переназначен с 28.11.2022)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Орден «Айбын» ІІ степени;
Медали: «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени, «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» І, ІІ ІІІ степени
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
Генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан (06.05.2022).
Фото: gov.kz