Сакен Исабеков назначен начальником Службы государственной охраны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Исабеков Сакен Саинович назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Исабеков Сакен Саинович родился 10.02.1980 в Москве.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Университет им. Д.А. Кунаева, специальность «Юриспруденция».

Трудовой стаж:

Служба в воинских частях Республиканской гвардии РК (2001-2003)

Служба на различных офицерских и руководящих должностях в Службе государственной охраны Республики Казахстан (2003-2021);

Заместитель начальника Службы государственной охраны - Начальник Службы охраны Президента РК (07.2021-05.01.2022);

Начальник Службы государственной охраны РК (06.01.2022, переназначен с 28.11.2022)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден «Айбын» ІІ степени;

Медали: «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени, «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» І, ІІ ІІІ степени

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан (06.05.2022).

Фото: gov.kz



