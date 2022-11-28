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    Сакен Исабеков назначен начальником Службы государственной охраны

    28 Ноября 2022, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Исабеков Сакен Саинович назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Исабеков Сакен Саинович родился 10.02.1980 в Москве.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Университет им. Д.А. Кунаева, специальность «Юриспруденция».

    Трудовой стаж:

    Служба в воинских частях Республиканской гвардии РК (2001-2003)

    Служба на различных офицерских и руководящих должностях в Службе государственной охраны Республики Казахстан (2003-2021);

    Заместитель начальника Службы государственной охраны - Начальник Службы охраны Президента РК (07.2021-05.01.2022);

    Начальник Службы государственной охраны РК (06.01.2022, переназначен с 28.11.2022)

    Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

    Орден «Айбын» ІІ степени;

    Медали: «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени, «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» І, ІІ ІІІ степени

    Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

    Генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан (06.05.2022).

    Фото: gov.kz
    Президент Казахстана Назначения
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