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    Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу

    2 Ноября 2022, 21:40

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов с победы стартовал на чемпионате Азии-2022 в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем первом бою на турнире в 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов дрался с индийцем Спаршем Кумаром и победил его раздельным решением судей — 4:1. Отметим, что казахстанец проиграл первый раунд на судейских записках, однако затем сумел переломить ход поединка.

    Таким образом, Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал турнира. Напомним, он является главным претендентом на «золото» в своем весе. Что касается главных успехов Бибосынова в любителях, то он является действующим чемпионом мира, а выступление на Олимпиаде в Токио закончил с бронзовой медалью.

    Как сообщает Telegram-канал «Спорт Шредингера», его cледующим соперником будет Гайюм Ариффин - малайзиец получил в первом раунде рассечение в бою с Чун Хин Каннет Тамом из Гонконга, но по очкам на момент остановки прошел дальше. Этот поединок состоится 5 ноября.


    Фото: sports.kz

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