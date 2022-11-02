Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов с победы стартовал на чемпионате Азии-2022 в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом бою на турнире в 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов дрался с индийцем Спаршем Кумаром и победил его раздельным решением судей — 4:1. Отметим, что казахстанец проиграл первый раунд на судейских записках, однако затем сумел переломить ход поединка.

Таким образом, Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал турнира. Напомним, он является главным претендентом на «золото» в своем весе. Что касается главных успехов Бибосынова в любителях, то он является действующим чемпионом мира, а выступление на Олимпиаде в Токио закончил с бронзовой медалью.

Как сообщает Telegram-канал «Спорт Шредингера», его cледующим соперником будет Гайюм Ариффин - малайзиец получил в первом раунде рассечение в бою с Чун Хин Каннет Тамом из Гонконга, но по очкам на момент остановки прошел дальше. Этот поединок состоится 5 ноября.





Фото: sports.kz