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    Сакен Бибосынов проиграл и завершил выступление на чемпионате мира по боксу в Ташкенте

    7 Мая 2023, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел первый поединок на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и проиграл сопернику по очкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма Сакен Бибосынов встретился с индийцем Дипаком Кумаром и неожиданно проиграл ему по очкам. Сакен Бибосынов досрочно завершил выступление на мировом первенстве.


    Сакен Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 и действующим чемпионом мира. Также он выигрывал бронзовую медаль на чемпионате мира в 2019 году, а в 2021 и 2022 годах становился призером чемпионата Азии — он выигрывал «бронзу» и «серебро». Дипак Кумар — серебряный призер чемпионата Азии 2019 года.


    Ранее казахстанский боксер Дулат Бекбауов победил девятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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