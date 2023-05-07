Сакен Бибосынов проиграл и завершил выступление на чемпионате мира по боксу в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел первый поединок на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и проиграл сопернику по очкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма Сакен Бибосынов встретился с индийцем Дипаком Кумаром и неожиданно проиграл ему по очкам. Сакен Бибосынов досрочно завершил выступление на мировом первенстве.





Сакен Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 и действующим чемпионом мира. Также он выигрывал бронзовую медаль на чемпионате мира в 2019 году, а в 2021 и 2022 годах становился призером чемпионата Азии — он выигрывал «бронзу» и «серебро». Дипак Кумар — серебряный призер чемпионата Азии 2019 года.

Ранее казахстанский боксер Дулат Бекбауов победил девятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте.



